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В Тульской области 800 семей направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области 800 семей направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий

Средствами сертификата при этом оплачивается основной долг либо первоначальный взнос по кредиту.

С начала 2024 года больше 800 семей в Тульской области вложили средства материнского капитала в улучшение жилищных условий. Уже четыре года семьи могут подавать заявление о распоряжении средствами непосредственно в банке, где открывают кредит, сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Средствами сертификата при этом оплачивается основной долг либо первоначальный взнос по кредиту.

Если кредит или займ уже оформлены, родители смогут подать заявление о распоряжении только в отделение СФР по Тульской области. При этом владельцу сертификата не нужно будет представлять справки по выданному кредиту. Все сведения финансовые учреждения передадут самостоятельно по электронным каналам.

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Автор:
сегодня, в 14:49 0
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