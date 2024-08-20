В Тульской области 800 семей направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий

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С начала 2024 года больше 800 семей в Тульской области вложили средства материнского капитала в улучшение жилищных условий. Уже четыре года семьи могут подавать заявление о распоряжении средствами непосредственно в банке, где открывают кредит, сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Средствами сертификата при этом оплачивается основной долг либо первоначальный взнос по кредиту.

Если кредит или займ уже оформлены, родители смогут подать заявление о распоряжении только в отделение СФР по Тульской области. При этом владельцу сертификата не нужно будет представлять справки по выданному кредиту. Все сведения финансовые учреждения передадут самостоятельно по электронным каналам.