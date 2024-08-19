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В Тульской области у мужчины украли 38 гусей и 7 коз
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области у мужчины украли 38 гусей и 7 коз

Подозреваемых задержали, в полиции решается вопрос о возбуждении дела.

В Заокском районе полицейские задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился 57-летний мужчина. Он заявил, что с его земельного участка в деревне Тетерево неизвестные украли 38 гусей и 7 коз. Ущерб от кражи составил 108 000 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались 50-летний калужанин и его подельник из Белгорода. Мужчины признались в содеянном, в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. 

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