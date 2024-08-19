В Богородицке женщина умерла после удаления зуба: родственники требуют в суде 9 млн рублей с врачей

Женщина обращалась за помощью, однако ничего серьёзного медики не нашли.

Трое туляков обратились в Богородицкий межрайонный суд Тульской области с исковым заявлением к ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника», ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» в лице филиала № 7, ГУЗ «Городская больница № 7», ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» о возмещении морального вреда, вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи их жене и матери.

В 2022 году женщине удалили зуб, после чего ей стало плохо. Тулячка обращалась в различные медицинские учреждения, однако ничего угрожающего жизни и здоровью врачи не обнаружили. Женщину выписывали домой.

30 декабря 2022 года пенсионерка умерла в присутствии сотрудников скорой медицинской помощи. Причиной смерти стала интоксикация и абсцесс полости рта, гипертензивная болезнь.

Истцы требуют взыскать с каждого из ответчиков 1 миллион рублей каждому истцу, всего 9 миллионов рублей. Суд назначен на 27 августа.

Напомним, Myslo уже рассказывал трагическую историю семьи Бушуевых. В начале декабря 2022 года 71-летнюю Галину Бушуеву начала мучить острая зубная боль. Промаявшись пару дней, женщина записалась на приём в местную стоматологическую клинику. 12 декабря врач Абдуллатип Алисултанов удалил пенсионерке зуб. Отёк после операции никак не спадал, самочувствие женщины не улучшалось. Дальше череда обследований и остановка сердца.

В региональном минздраве подтверждали, что медицинскую помощь пациентке оказывали с нарушениями. Подробности по ссылке.