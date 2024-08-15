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В Туле безработный рецидивист украл с чужой банковской карты 52 тысячи рублей
Фото из архива Myslo

В Туле безработный рецидивист украл с чужой банковской карты 52 тысячи рублей

Мужчина совершил несколько покупок в разных магазинах областного центра.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» обратился 27-летний местный житель. Он рассказал, что потерял банковскую карту, а затем обнаружил, что ею были оплачены покупки в разных магазинах на общую сумму 52429 рублей.

Просмотрев записи с камер наблюдения, установленных в торговых точках, сотрудники уголовного розыска установили покупателя – им оказался ранее судимый и нигде не работающий 48-летний туляк. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Тульская полиция напоминает: хищение денежных средств с банковской карты квалифицируется как кража с банковского счета. Вне зависимости от суммы похищенного, она является тяжким преступлением.

Найденная на улице чужая банковская карта не является находкой, а является ключом к чужому банковскому счету, поэтому снятие денег или оплата покупок с её помощью образуют состав преступления, которое наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

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Фотограф:
сегодня, в 22:27 0
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Место
Тула

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