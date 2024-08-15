Прокуратура заставила УК закрыть полигон отходов в Узловском районе

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За отсутствие лицензии на размещение мусора компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В Узловском районе природоохранной прокуратуре удалось наказать УК города Узловая за незаконное размещение отходов на полигоне. Оказалось, что у компании была лицензия на размещение отходов производства на полигоне ТКО в деревне Петровское, однако после ее прекращения организация не закрыла полигон.

— С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, исполнение решения суда находится на контроле в природоохранной прокуратуре, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Юрлицо привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов. Компании придется заплатить штраф 300 тысяч рублей.