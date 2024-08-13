Соседи погибшего туляка: он сказал «У меня всё нормально», вошел в горящий дом и больше не вышел

Как стало известно Myslo, в сгоревшем доме № 16 по ул. Карла Либкнехта проживал мужчина 1960 года рождения, ведущий маргинальный образ жизни и злоупотреблявший спиртным. У него в доме не было никаких благ цивилизации, даже электричества.

13 августа, когда дом загорелся, соседи увидели хозяина — он вышел из тлеющего дома на улицу, постоял, подышал воздухом. После чего вернулся в дом, сказав: «У меня все в порядке, все под контролем».

Больше его никто не видел.

При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили обугленное тело. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти человека на пожаре.

Напомним, дом № 16 по ул. Карла Либкнехта загорелся 13 августа около 15.50.