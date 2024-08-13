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Тульские гребцы завоевали четыре золотые медали на международных соревнованиях
Фото Тульской областной федерации гребли на байдарках и каноэ.

Тульские гребцы завоевали четыре золотые медали на международных соревнованиях

Поздравляем наших спортсменов!

Тульские гребцы завоевали четыре золотые медали на международных соревнованиях Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ. Турнир прошел в Москве с 7 по 11 августа.

Елизавета Струтина стала двукратным победителем в лодках класса «Дракон» Д-10 микс в составе команды «Шторм» на дистанции 200 и 500 метров.

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Павел Веремеенко также два раза поднимался на высшую ступень пьедестала в индивидуальных дисциплинах SUP на дистанции 200 и 5000 метров.

Гребцы проходят спортивную подготовку в ГУ ДО ТО «ОКСШОР» и в центре спортивной подготовки сборных команд Тульской области.

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