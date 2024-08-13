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Туляк устроил драку на улице Металлистов, после чего впал в кому

Туляк устроил драку на улице Металлистов, после чего впал в кому

Его оппонента будут судить за причинение смерти по неосторожности.

В Туле 26-летний мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По информации Myslo, 6 апреля обвиняемый находился в одном из баров на улице Металлистов. Там с ним затеял конфликт ранее незнакомый мужчина. Обвиняемый нокаутировал оппонента, тот упал на асфальт и ударился головой о крышку люка. После этого пострадавший впал в кому и спустя какое-то время умер. А через пару недель после его гибели скончалась его мать — у женщины произошёл сердечный приступ.

Обвиняемого задержали в кратчайшие сроки и поместили в СИЗО, так как он не имеет постоянной регистрации в Туле. Первое заседание по делу состоится 15 августа. Мужчине, признавшему вину, грозит до 2 лет лишения свободы. 

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