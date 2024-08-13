В Туле покажут редкую икону времен Первой мировой и один из первых портретов Николая II: фоторепортаж с распаковки

Фоторепортаж Ильи Ходаковского.

Исторический музей и Государственный музей-заповедник «Царское Село» объединили коллекции в рамках проекта, посвященного 110-летней годовщине с начала Первой мировой войны (1914-1918).

Выставка «Забытая война. Ратная палата и Государственный исторический музей — хранители памяти» состоит из нескольких тематических блоков.

Вступительный раздел знакомит посетителя с реалиями Первой мировой войны. Специальный блок рассказывает о строительстве здания Государевой Ратной палаты в Царском Селе и организации в нем музея, задуманного императором Николаем II как пантеон воинской славы. Отдельный комплекс экспонатов посвящен императору Николаю II как верховному главнокомандующему русской армией с августа 1915 года, членам царской фамилии, активно занимавшимся благотворительностью, помощью раненым.

Также будет представлена галерея портретов георгиевских кавалеров.

Портреты были созданы художниками, работавшими в местах боевых действий по заказу Трофейной комиссии при Военно-походной канцелярии императора. Вооружение, обмундирование и личные вещи солдат и офицеров армий держав, которые были противниками России в годы Первой мировой войны, вынесены в особый раздел выставки.

В особняке Белолипецких, в котором находится филиал Исторического музея в Туле, в годы Первой мировой войны был устроен лазарет для раненых воинов. В память об этом будет продемонстрирована серия фотографий из Государственного архива Тульской области. Архив представит фотоснимки лазарета № 6, располагавшегося в Туле, доме № 10 по улице Пятницкой, нынешней Металлистов.

Среди экспонатов — августовская икона Божией Матери из фондов Исторического музея (Российская империя, Москва. Около 1915 г. Дерево, меловая грунтовка, масло). Августовская икона Богоматери («Августовкое явление», «Августовская Победа», «Явление Божией Матери на войне») запечатлела чудо, явленное русским воинам 1(14) сентября 1914 г. в небе недалеко от города Мариамполя Сувалкской губернии (Польша), незадолго до Августовского сражения. Богоматерь с Младенцем видели воины обоза 2-й бригады лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества Государыни императрицы Марии Федоровны полка.

Свидетельства очевидцев, собранные полковым священником протоиреем Иоанном Стратоновичем лично и отправленные в Синод, сходятся в главных чертах.

В ночь с 31 августа на 1 сентября 1914 г. образ Богородицы стал постепенно проявляться на небе. Голова ее и лик Богомладенца окружены были, как венцами, звездами. Богородица держала на левой руке Младенца, а правой благословляла и указывала на запад. После того как видение начало бледнеть, на его месте появился большой крест, он исчезал постепенно, и на его месте засияла яркая звезда. Общая продолжительность явления не превышала 15 минут.

Это событие было духовно значимо для русской армии, которая в тот период потерпела серьезное поражение в Восточной Пруссии и отступала. Явление Богородицы свидетельствовало о помощи Божией русским воинам и о заступничестве за них Царицы Небесной. Дата чудесного явления — 1 (14) сентября. Начало же наступления русских войск, закончившегося «Августовской победой», датируется 14 (27) сентября. В память о двух событиях и была написана икона Богоматери «Августовская», во время войны разошедшаяся в копиях по всей России.

Также на выставке представят один из первых эскизов к портрету молодого Николая II из фондов Ратной Палаты «Царского села» (Художник Э. К. Липгарт, Российская империя, Санкт-Петербург. 1896 г. Холст, масло).

Живописец исполнил один из первых портретов молодого императора, вскоре после его коронации. Произведение является эскизом к большому парадному портрету. Николай изображен в интерьере Зимнего дворца, около роскошного бюро, в форме Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка. Со свойственной мастеру внимательностью Липгарт передает облик молодого человека, который будет возглавлять огромную страну. Эскиз значительно интереснее будущего парадного портрета: он тщательно исполнен, подробен в деталях, мастер искренен в своей характеристике. Портрет неоднократно воспроизводился для многочисленных учреждений и ведомств.

Выставка «Забытая война. Ратная палата и Государственный исторический музей — хранители памяти» откроется для посетителей 21 августа 2024 года.

Дополнительная информация по телефону 8 (4872) 77-31-65.

Первая мировая война коренным образом перевернула представление о ведении военных действий, став войной техники и новых технологий. Усовершенствованное стрелковое и артиллерийское вооружение, морские мины, торпеды, подводные лодки, дирижабли и автомобили, танки, химическое оружие не укладывались в традиционные стратегию и тактику. Планы воюющих государств изначально были рассчитаны на короткую «маленькую» войну, затрагивавшую лишь небольшую часть Европы. Реальность оказалась иной. Дотоле невиданная по жестокости и кровопролитию война охватила огромные территории. Только Восточный фронт (для России — Западный) протянулся от Балтики до Карпат — явление небывалое в истории войн.

