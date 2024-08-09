В Туле руководитель лесохозяйственного объединения попался на крупной взятке

фото: СУ СКР по Тульской области

Тульскими следователями СК по материалам регионального Управления ФСБ возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей. Они обвиняются посредничестве во взяточничестве и в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что 7 августа руководитель ГАУ ТО «Лесохозяйственное объединение» через посредника получил взятку в размере 370 000 рублей от местного предпринимателя за незаконную поставку и реализацию древесины ценных пород.

При оперативном сопровождении УФСБ взяткополучатель и посредник были задержаны на месте совершения преступления. Судом в отношении посредника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении взяткополучателя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием проведены обыски по месту жительства фигурантов, изъяты денежные средства в рублях и долларах, а также технические устройства и документация. Расследование уголовного дела продолжается.