В Туле с начала года залатали больше 85 тысяч квадратных метров дорог

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле с начала 2024 года устранили дефекты асфальтобетонного покрытия на площади более 85,6 тысячи квадратных метров.

Так, в последнее время ямочный ремонт проводился на улицах Мосина, Чмутова, Арсенальной, Гармонной, Демонстрации, Седова, М. Полубоярова, К. Паустовского, Металлургов, Кауля, Гайдара, К. Цеткин, Каминского, Скуратовской, Советской, Халтурина, Марата, Стадионном проезде в поселке Косая Гора, 1-м Квартале в поселке Угольный, Щегловской засеке, Веневском шоссе, в поселке Скуратовский, Садовом переулке, Загородном проезде, поселке Озерный в деревне Верхнее Елькино.

В администрации Тулы сообщили, что ремонт продолжат на улицах Олега Кошевого, Октябрьской, Воловской, Смидович, Каракозова, Центральной в поселке Северный, Зареченском мосту.

В ремонте дорог и тротуаров, заделке швов и трещин, ремонте смотровых и дождеприемных колодцев задействованы 6 бригад и 11 единиц техники. Три бригады — сотрудники МКУ «ЦО ДТД г. Тулы». Еще три бригады работают по муниципальному контракту на проведение ямочного ремонта.