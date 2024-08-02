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В Щекино двое подростков обманули пенсионеров на 1,9 млн рублей: дело передано в суд
Фото: ru.freepik.com.

В Щекино двое подростков обманули пенсионеров на 1,9 млн рублей: дело передано в суд

Ребята работали в роли курьеров: они забирали у пожилых людей деньги.

В Щекино прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего и 18-летнего жителей областного центра. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Молодые люди с 9 по 14 апреля 2024 года вступили в сговор с неустановленными лицами, которые по телефону рассказали восьми пенсионерам из Тульской области, что их родственники якобы попали в ДТП. После этого мошенники попросили заплатить за оказание медицинской помощи пострадавшим.

— Злоумышленники, выполняя роль курьеров, забрали у доверившихся пенсионеров более 1,9 миллиона рублей, которые перечислили на банковские счета неустановленных лиц, оставив часть себе в качестве вознаграждения, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор:
сегодня, в 12:42 +1
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