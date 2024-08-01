Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с фурой в Ефремовском районе

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

Сегодня, 1 августа, утром в Ефремовском районе на трассе М-4 «Дон» водитель фуры Scania с полуприцепом проехал на красный сигнал светофора и влетел в пассажирскую ГАЗель.

В результате аварии 7 человек, находившихся в автомобиле, получили ранения. Один из пострадавших, 24-летний пассажир, от полученных травм скончался до приезда медиков.

В министерстве здравоохранения Тульской области Myslo рассказали, что на месте ДТП работали пять бригад скорой помощи. Шесть пострадавших доставили в травмцентры районных больниц.

— Состояние трёх из них оценивается как тяжелое, двух — средней степени тяжести. Один мужчина осмотрен специалистами и направлен на амбулаторное лечение, — подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники полиции уже проводят проверку по факту аварии.