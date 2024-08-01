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Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с фурой в Ефремовском районе
Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с фурой в Ефремовском районе

На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи.

Сегодня, 1 августа, утром в Ефремовском районе на трассе М-4 «Дон» водитель фуры Scania с полуприцепом проехал на красный сигнал светофора и влетел в пассажирскую ГАЗель.

В результате аварии 7 человек, находившихся в автомобиле, получили ранения. Один из пострадавших, 24-летний пассажир, от полученных травм скончался до приезда медиков. 

В министерстве здравоохранения Тульской области Myslo рассказали, что на месте ДТП работали пять бригад скорой помощи. Шесть пострадавших доставили в травмцентры районных больниц. 

— Состояние трёх из них оценивается как тяжелое, двух — средней степени тяжести. Один мужчина осмотрен специалистами и направлен на амбулаторное лечение, — подчеркнули в ведомстве. 

Сотрудники полиции уже проводят проверку по факту аварии. 

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Автор:
сегодня, в 16:39 0
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