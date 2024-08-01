  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские зоозащитники спасли израненного детёныша куницы: малышку назвали Ниссан - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские зоозащитники спасли израненного детёныша куницы: малышку назвали Ниссан
Фото Табрис Янгчен.

Тульские зоозащитники спасли израненного детёныша куницы: малышку назвали Ниссан

Ниссан — потому что из-за маленькой непоседы даже пришлось разобрать часть машины.

Детёныш каменной куницы выполз к рыбаку в парке Богородицка. Оказалось, что это самочка, и она серьёзно больна: понос и обезвоживание (люди неправильно кормили), воспалённые глаза, сильные хрипы, пена с пузырями из носа, в основании хвоста содран лоскут кожи, много блох. Спустя сутки зверёк оказался у тульских ветеринарных врачей.

HG_HVm-ULbk.jpg

Зооволонтёр Янгчен Табрис вспоминает:

— Не обошлось без приключений: слабый с виду зверёк сумел «прогрызться» из коробки и уйти, и пришлось разобрать часть машины, чтобы её поймать. До рассвета терпеливая врач изо всех лапок по капле добывала кровь у зверька. Делали перерывы на поение. Густая кровь сворачивалась и не хотела набираться... Сдали общий анализ и пару ПЦР на энтерит и чумку. Прорентгенили. 

r02zmHa1mvA.jpg

Аппетит у Ниссан прекрасный, в поведении сменяется апатия и агрессия. Сейчас врачи проверяют малышку на бешенство.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
спасение куницыдетёныш каменной куницы
Люди
Табрис Янгчен
Место
ТулаБогородицк

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с фурой в Ефремовском районе
Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с фурой в Ефремовском районе
Восстановление железнодорожных путей предприятия «Оргсинтез» находится в завершающей фазе
Восстановление железнодорожных путей предприятия «Оргсинтез» находится в завершающей фазе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.