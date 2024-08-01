Тульские зоозащитники спасли израненного детёныша куницы: малышку назвали Ниссан

Фото Табрис Янгчен.

Детёныш каменной куницы выполз к рыбаку в парке Богородицка. Оказалось, что это самочка, и она серьёзно больна: понос и обезвоживание (люди неправильно кормили), воспалённые глаза, сильные хрипы, пена с пузырями из носа, в основании хвоста содран лоскут кожи, много блох. Спустя сутки зверёк оказался у тульских ветеринарных врачей.

Зооволонтёр Янгчен Табрис вспоминает:

— Не обошлось без приключений: слабый с виду зверёк сумел «прогрызться» из коробки и уйти, и пришлось разобрать часть машины, чтобы её поймать. До рассвета терпеливая врач изо всех лапок по капле добывала кровь у зверька. Делали перерывы на поение. Густая кровь сворачивалась и не хотела набираться... Сдали общий анализ и пару ПЦР на энтерит и чумку. Прорентгенили.

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