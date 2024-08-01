В Туле моют фонтаны

Рабочие подрядной организации вымыли от известкового налета и пыли плитку в чаше фонтана и форсунки. Последние также промыли специальной химией.
После очистки этого комплекса рабочие перейдут к другим объектам.
Всего в областной столице шесть фонтанов: у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза», в сквере имени Л. Н. Толстого, в сквере у Тульского академического театра драмы, на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере и у мемориала «Защитникам неба Отечества».
Мойку городских фонтанов производят ежемесячно, в жаркую погоду работы выполняют два раза в месяц.