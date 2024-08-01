  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле моют фонтаны - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле моют фонтаны
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле моют фонтаны

1 августа выполнены работы на фонтанном комплексе в сквере им. Л.Н. Толстого.

Рабочие подрядной организации вымыли от известкового налета и пыли плитку в чаше фонтана и форсунки. Последние также промыли специальной химией. 

После очистки этого комплекса рабочие перейдут к другим объектам.

Всего в областной столице шесть фонтанов: у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза», в сквере имени Л. Н. Толстого, в сквере у Тульского академического театра драмы, на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере и у мемориала «Защитникам неба Отечества». 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpeg

Мойку городских фонтанов производят ежемесячно, в жаркую погоду работы выполняют два раза в месяц.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
фонтаны
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Названы 5 кандидатов на пост губернатора Тульской области
Названы 5 кандидатов на пост губернатора Тульской области
Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с фурой в Ефремовском районе
Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с фурой в Ефремовском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.