В Туле моют фонтаны

Фото пресс-службы администрации Тулы.

1 августа выполнены работы на фонтанном комплексе в сквере им. Л.Н. Толстого.

Рабочие подрядной организации вымыли от известкового налета и пыли плитку в чаше фонтана и форсунки. Последние также промыли специальной химией.

После очистки этого комплекса рабочие перейдут к другим объектам.

Всего в областной столице шесть фонтанов: у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза», в сквере имени Л. Н. Толстого, в сквере у Тульского академического театра драмы, на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере и у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Мойку городских фонтанов производят ежемесячно, в жаркую погоду работы выполняют два раза в месяц.