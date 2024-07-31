Тульскую многоэтажку «передали» другой УК с помощью поддельных подписей: возбуждено уголовное дело

Фальсификацию удалось выявить после того, как один из жильцов обратился к правоохранителям.

Прокуратура Советского района провела проверку исполнения уполномоченными организациями законодательства, регламентирующего управление многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в Государственную жилищную инспекцию Тульской области передан протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 112-б по улице Болдина, согласно которому 31 августа 2022 собственниками якобы принято решение о выборе управления домом управляющей организацией ООО «КУБ». При этом собственники квартир в собрании и голосовании не участвовали, в соответствующих бюллетенях и реестрах не расписывались.

По результатам проверки прокуратуры орган дознания возбудил уголовное дело по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права».