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«Звонят из суда»: жителей Тульской области предупредили о новой схеме мошенничества
Фото: ru.freepik.com.

«Звонят из суда»: жителей Тульской области предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники просят подтвердить участие в судебном заседании через СМС.

Мошенники придумали новую схему обмана: они звонят участникам судебных заседаний, сообщают о повестках, якобы направленных через портал Госуслуг, и просят назвать код, который придёт на мобильный телефон.

Попытки обмана участников судопроизводства зафиксировали уже в нескольких регионах страны. 

Гражданам рекомендуют ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону свои персональные данные либо присланные пароли для совершения каких-либо действий. 

— Получение судебных извещений или копий судебных актов путем предоставления СМС-кода законом не предусмотрено. Информацию, связанную с рассмотрением дела, можно уточнить по телефону, указанному в судебном извещении, — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области и УСД.

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Автор:
сегодня, в 17:31 +2
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