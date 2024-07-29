«Звонят из суда»: жителей Тульской области предупредили о новой схеме мошенничества

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Мошенники придумали новую схему обмана: они звонят участникам судебных заседаний, сообщают о повестках, якобы направленных через портал Госуслуг, и просят назвать код, который придёт на мобильный телефон.

Попытки обмана участников судопроизводства зафиксировали уже в нескольких регионах страны.

Гражданам рекомендуют ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону свои персональные данные либо присланные пароли для совершения каких-либо действий.

— Получение судебных извещений или копий судебных актов путем предоставления СМС-кода законом не предусмотрено. Информацию, связанную с рассмотрением дела, можно уточнить по телефону, указанному в судебном извещении, — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области и УСД.