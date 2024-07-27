В Алексине сотрудники МЧС России спасли из пожара 10 человек и собаку

Фото МЧС.

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома в микрорайоне Бор на улице 50 лет ВЛКСМ.

Уже спустя 10 минут с момента поступления сообщения сотрудники МЧС России приступили к ликвидации горения. Всего шесть минут понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пламя.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с использованием спасательных устройств сотрудники МЧС России спасли 10 жильцов, из которых трое детей.

На момент пожара в квартире находилась собака. Спасатели вынесли бездыханное животное на улицу и дали подышать кислородом из дыхательного аппарата огнеборцев. Пес вернулся к жизни, после чего собаку передали хозяину.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.