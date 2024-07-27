В Туле пройдет IX Всероссийский фестиваль «День пряника»

Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

На праздник, который пройдет 3 августа с 11.00 до 19.00 в ремесленном дворе «Добродей», съедутся производители сладкого лакомства из разных регионов страны.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Музейное лето в Туле-2024».

На фестивале будут работать площадки «Тульский край-пряничный рай», «Харчевный ряд», «Сувениры и мастер-классы».

В Год семьи для семейных команд подготовлены особые соревнования — «Пряничный триатлон».

На празднике выступят коллективы и солисты, которые уже полюбились тульской публике, а также новые исполнители, с творчеством которых гостям фестиваля еще предстоит познакомиться.

Весь день будут работать фотозоны «Книга пряничных рекордов», «Зайчики в трамвайчике», «День пряника», интерактивная выставка «Самоварный поезд».

В программе:

11.00–19.00 Работа фестивальных площадок «Тульский край — пряничный рай», «Харчевный ряд» и «Сувениры и мастер-классы»;

11.00–18.00 Детские интерактивные программы на площадке «Любимые прянички»;

12.00–12.30 Торжественное открытие фестиваля;

12.30–13.00 Шоу барабанщиков CRAZY ARMY DRUM SHOW;

13.00–14.00 Концерт группы «Комиксы» г. Тула;

14.00–15.00 Кубок мастеров «Пряничный триатлон» (соревнование семейных команд);

14.00–16.00 Квест «Кросс-вопрос»

15.00–16.00 Концерт группы «Ягода» г. Москва;

16.00–16.30 Выступление финалистки проекта «Перепой звезду» на Первом канале Ольги Савосиной;

16.30–17.30 Концерт группы «Елки-Палки» г. Белгород;

17:30–18:00 Торжественное закрытие фестиваля;

18.00–19.00 Концерт группы «Обух» г. Тула.

Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б. 0+

