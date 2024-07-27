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В Туле пройдет IX Всероссийский фестиваль «День пряника»
Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

В Туле пройдет IX Всероссийский фестиваль «День пряника»

На праздник, который пройдет 3 августа с 11.00 до 19.00 в ремесленном дворе «Добродей», съедутся производители сладкого лакомства из разных регионов страны.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Музейное лето в Туле-2024».
На фестивале будут работать площадки «Тульский край-пряничный рай», «Харчевный ряд», «Сувениры и мастер-классы».

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В Год семьи для семейных команд подготовлены особые соревнования — «Пряничный триатлон». 

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На празднике выступят коллективы и солисты, которые уже полюбились тульской публике, а также новые исполнители, с творчеством которых гостям фестиваля еще предстоит познакомиться.

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Весь день будут работать фотозоны «Книга пряничных рекордов», «Зайчики в трамвайчике», «День пряника», интерактивная выставка «Самоварный поезд».

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В программе: 

11.00–19.00 Работа фестивальных площадок «Тульский край — пряничный рай», «Харчевный ряд» и «Сувениры и мастер-классы»;
11.00–18.00 Детские интерактивные программы на площадке «Любимые прянички»;
12.00–12.30 Торжественное открытие фестиваля;
12.30–13.00 Шоу барабанщиков CRAZY ARMY DRUM SHOW;
13.00–14.00 Концерт группы «Комиксы» г. Тула;
14.00–15.00 Кубок мастеров «Пряничный триатлон» (соревнование семейных команд);
14.00–16.00 Квест «Кросс-вопрос»
15.00–16.00 Концерт группы «Ягода» г. Москва;
16.00–16.30 Выступление финалистки проекта «Перепой звезду» на Первом канале Ольги Савосиной;
16.30–17.30 Концерт группы «Елки-Палки» г. Белгород;
17:30–18:00 Торжественное закрытие фестиваля;
18.00–19.00 Концерт группы «Обух» г. Тула.

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Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б. 0+
 

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