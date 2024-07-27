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Прокуратура взяла контроль выяснение обстоятельств гибели в реке подростка

Прокуратура взяла контроль выяснение обстоятельств гибели в реке подростка

Трагедия произошла сегодня, 27 июля в пос. Молодежный на реке Комарки.

На контроле в прокуратуре Ленинского района находится установление обстоятельств и причин несчастного случая, произошедшего 27 июля с 14-летним юношей.

«Парень купался с другом на необорудованном для этого водоеме в посёлке Рублево-Медвенский», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Также прокуратура проверит исполнение законодательства, регламентирующего безопасное пребывание граждан на данном водном объекте, в том числе несовершеннолетних, в результате которой даст правовую оценку надлежащему состоянию водоёма, действиям соответствующих должностных лиц и служб.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

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Место
ТулаТульская область
 

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