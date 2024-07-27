В Музее обороны Тулы пройдет памятное гашение почтовых марок к 80- летию Победы в Великой Отечественной войне

На почтовых марках изображены военнослужащие в форме 1942
года: морской пехотинец и пулеметчик, командир экипажа и механик-
водитель танка, командир стрелкового взвода и автоматчик, подносчик снарядов командир батареи гаубиц.
На штемпеле, которым ставится оттиск, указано сегодняшнее число — 30 июля 2024 года. Каждая марка выпущена тиражом 72 000
штук, номинал марок — 30 рублей.
В Тульский филиал АО «Почта России» поступило 2400 марок, которые можно приобрести в крупных отделениях города Тула.
В церемонии гашения примут участие региональный управляющий УФПС
Тульской области Юрий Стейскал и заместитель министра по
информатизации связи и вопросам открытого управления Тульской области
Андрей Наумкин.
От Тульского музейного объединения в мероприятии примут участие
руководитель Тульского военно-исторического музея Евгений Филин и
директор Музея обороны Тулы Ирина Авдюшкина.
Мероприятие пройдет 30 июля в 13.00 в Музее обороны Тулы (Тула, ул. Рязанская, 25 к1/к2).