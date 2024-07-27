В реке Комарки в Туле утонул 14-летний мальчик

«Следственным отделом по Зареченскому району Тулы регионального СУ СК России организована доследственная проверка по факту утопления несовершеннолетнего мальчика в реке Комарки микрорайона Рублево-Медвенский в посёлке Молодёжном», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 27 июля двое подростков отдыхали возле водоёма, неразрешенного для купания. Во время плавания один из них потерял из виду своего друга и позвонил в службу спасения. Сотрудниками городской службы спасения совместно с водолазами Щекинского района извлекли тело ребенка.

В настоящее время следователями осматривается место происшествия, опрашиваются очевидцы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.