Поножовщина в Узловой: обвиняемый арестован, его жертва в тяжёлом состоянии

Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В Узловой избрана мера пресечения 34-летнему Константину С., обвиняемому в покушении на убийство.

Напомним, 24 июля ранее судимый обвиняемый ударил ножом женщину у здания районного суда. После этого мужчина скрылся, а 27-летнюю потерпевшую госпитализировали.

В региональном СК сообщили, что сегодня, 26 июля, Константину С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его жертва находится в больнице. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжелое.

Расследование уголовного дела продолжается.