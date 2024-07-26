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В Госдуме предложили выплачивать деньги на подготовку детей к школе
Фото: ru.freepik.com.

В Госдуме предложили выплачивать деньги на подготовку детей к школе

Сумма выплат может достичь 30 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы предлагают выделить из резервного фонда правительства деньги для россиян на подготовку детей к школе, сообщает газета «Известия».

Речь идет о сумме в 26 тысяч рублей. Если же родители проживают на территориях, приграничных к зоне специальной военной операции или новых российских субъектов, то выплата увеличится до 30 тысяч рублей.

Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова объяснила такую инициативу значительным ростом цен на школьные принадлежности и одежду. По ее словам, многие семьи поэтому вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу. Депутат выразила убеждение, что пока цены растут, необходимо оказывать семьям существенную поддержку.

В письме председателю правительства РФ, в частности, отмечается, что средняя стоимость рюкзака составила почти 1,9 тысячи рублей, увеличившись за год на 8%, средняя цена школьной формы выросла на 20%, достигнув 2,9 тысячи рублей, дневник подорожал на 3%.

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Автор:
сегодня, в 13:20 +2
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