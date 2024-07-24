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Жители Донского заметили на улицах мертвых собак
Фото из Telegram-канала «Тула Жесть».

Жители Донского заметили на улицах мертвых собак

По словам местных жителей, животных кто-то травит.

Жители микрорайона Бобрик-Гора заметили на улицах мертвых собак. В редакцию Myslo прислали фотографии животных. По словам местных жителей, собак кто-то травит. В соцсетях туляки обсуждают происшествие:

— Ну, довели людей. Не хочет администрация губернии решать нормально проблему. Толкнули людей на такое.

— Не оправдываю данный поступок, но насколько же это показательно: люди устали от агрессивных собак на улицах. Что Тула, что Донской, Новомосковск, Кимовск… Иногда боишься до мусорки дойти, идёшь и молишься, чтобы живым и непокусанным домой вернуться. Это наглядно говорит о том, что власти не могут или не хотят более эффективно решать эту проблему.

— С одной стороны, жалко собак, бесспорно, а с другой — жалко себя и других прохожих, на которых эти собаки кидаются «поиграть», а ты потом едешь рваные раны зашивать и, дай бог, останешься жив.

— На последней ошейник, может, сбежала и хозяева были у неё, жаль собачек.

Напомним, в Донском собаки покусали 37 человек — прокуратура оштрафовала муниципалитет. В апреле, после проверки надзорных органов, муниципалитет заключил контракт со специализированной организацией. Однако должным образом компания работу не проводила: об этом свидетельствует число граждан, обратившихся за медицинской помощью после укусов безнадзорных животных.

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сегодня, в 10:00 +2
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