В погоне за выгодой: женщина отдала мошеннику из Новомосковска почти 1 млн рублей

Фото из архива Myslo

Житель Новомосковска, выдавая себя за сотрудника одного из магазинов цифровой и бытовой техники, убедил незнакомую ему женщину, что с помощью «бонусной карты» может продать ей товар по заниженной цене.

Потерпевшая решила приобрести ноутбук и перевела аферисту 4834 рубля. Злоумышленник убедил жертву, что к ноутбуку следует приобрести чехол и зарядное устройство, а когда та потребовала вернуть деньги, заявил, что за это нужно заплатить комиссию. В общей сложности, преступник выманил у доверчивой дамы более 952000 рублей.

Суд приговорил мужчину к трём годам исправительной колонии строго режима и взыскал с него в пользу потерпевшей всю сумму материального ущерба. Осужденный попытался добиться смягчения наказания, но областной суд оставил приговор в силе.