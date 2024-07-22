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В погоне за выгодой: женщина отдала мошеннику из Новомосковска почти 1 млн рублей
Фото из архива Myslo

В погоне за выгодой: женщина отдала мошеннику из Новомосковска почти 1 млн рублей

Суд приговорил злоумышленника к трём годам лишения свободы. Весь причинённый потерпевшей ущерб возмещён.

Житель Новомосковска, выдавая себя за сотрудника одного из магазинов цифровой и бытовой техники, убедил незнакомую ему женщину, что с помощью «бонусной карты» может продать ей товар по заниженной цене.

Потерпевшая решила приобрести ноутбук и перевела аферисту 4834 рубля. Злоумышленник убедил жертву, что к ноутбуку следует приобрести чехол и зарядное устройство, а когда та потребовала вернуть деньги, заявил, что за это нужно заплатить комиссию. В общей сложности, преступник выманил у доверчивой дамы более 952000 рублей.

Суд приговорил мужчину к трём годам исправительной колонии строго режима и взыскал с него в пользу потерпевшей всю сумму материального ущерба. Осужденный попытался добиться смягчения наказания, но областной суд оставил приговор в силе.

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Фотограф:
вчера, в 22:35 +1
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Место
Тульская областьНовомосковск

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