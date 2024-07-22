В Тульской области частично сохраняется 5 класс пожароопасности

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23 июля в Ефремовском районе Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности (5 класс).
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:
- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
- Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
- Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
- Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
- В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте детям спички.
- Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
- Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.
- Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.