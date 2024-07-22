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В Тульской области частично сохраняется 5 класс пожароопасности
Фото из архива Myslo

В Тульской области частично сохраняется 5 класс пожароопасности

В зоне риска - Ефремовский район.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23 июля в Ефремовском районе Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности (5 класс).

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
  • Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
  • Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
  • Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
  • В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте детям спички.
  • Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
  • Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.
  • Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.

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Фотограф:
вчера, в 22:10 +1
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Место
Тульская областьЕфремовский район

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