В Туле на ул. Мосина большегруз столкнулся с Lada: собралась пробка

ДТП произошло в 8.35 на пересечении ул. Мосина с ул. Фрунзе. Столкнулись Lada и «КАМАЗ». Как сообщают очевидцы, пострадавших нет.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. На участке дороги в районе ул. Мосина собралась пробка.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
ДТП произошло в 8.35 на пересечении ул. Мосина с ул. Фрунзе. Столкнулись Lada и «КАМАЗ». Как сообщают очевидцы, пострадавших нет.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. На участке дороги в районе ул. Мосина собралась пробка.
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