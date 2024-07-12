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В Туле на ул. Мосина большегруз столкнулся с Lada: собралась пробка
Видео Артема Жильцова.

В Туле на ул. Мосина большегруз столкнулся с Lada: собралась пробка

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

ДТП произошло в 8.35 на пересечении ул. Мосина с ул. Фрунзе. Столкнулись Lada и «КАМАЗ». Как сообщают очевидцы, пострадавших нет. 

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. На участке дороги в районе ул. Мосина собралась пробка.

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Фотограф:
сегодня, в 09:55 +2
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