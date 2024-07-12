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Туляк убил соседа, который попросил его сделать музыку тише

Туляк убил соседа, который попросил его сделать музыку тише

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Туле 35-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Следствием установлено, что ночью 8 мая пьяный обвиняемый громко слушал музыку в своей комнате коммунальной квартиры на улице Кутузова. 34-летний сосед сделал обвиняемому замечание, и в ответ на это мужчина несколько раз ударил соседа ножницами в живот. От полученных ран потерпевший скончался.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

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