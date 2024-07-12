Тулячка Татьяна Афанасьева стала тревел-блогером года в российской премии «Маршрут построен»

Фото Андрея Афанасьева.

Тулячка Татьяна Афанасьева, много лет проработавшая с Myslo, выиграла конкурс «Маршрут построен 2024». Ее блог на Дзен «Душевный шагомер» признали одним из лучших в России, рассказала Татьяна на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Я много лет занимаюсь популяризацией путешествий по России, пишу свои истории, делюсь готовыми маршрутами, рисую карты, делаю тесты в тему и всячески мотивирую людей слезть с дивана. Приятно когда кто-то пишет, что отправился в дальние дали, благодаря тебе, вдохновившись твоей личной историей, — поделилась Таня.

Отметим, в прошлом Татьяна работала верстальщиком газеты «Слобода» и вела свой блог о путешествиях на сайте Myslo — «Гульбарий». Спустя время Татьяна стала известна более широкой публике со своим каналом на Дзене «Душевный шагомер». Изменилась площадка блогера, но не изменился стиль — читать статьи о путешествиях и поездках всё так же интересно!

— Очень радует, что мой проект наконец-то вышел на профессиональный уровень. А ещё круто, что со сцены звучало, что проект тульский! Это тоже повод для гордости. Огромное спасибо всем, кто за меня голосовал, вы классные, без вас ничего было не получилось, — поблагодарила Татьяна.

Победителей выбирали в результате народного голосования и дискуссий экспертного жюри. Церемония награждения проходила в OmegaRooftop на Цветном бульваре. Помимо диплома Татьяне подарили стабилизатор для смартфона.

— В следующем году снова будет конкурс! Не пропустите и обязательно участвуйте. Как показывает мой опыт, даже с небольшим количеством подписчиков можно претендовать на победу. Главное — любить то, что делаешь и верить в собственные силы, а ещё во внутренний туризм и путешествия по России, — подчеркнула Татьяна.

В 2024 году конкурс «Маршрут построен» стал во всех смыслах рекордным. Организаторы решили увеличить число номинаций до 19, чтобы заявить о себе могли как можно больше представителей туриндустрии.

И конкуренция была огромной: на конкурс прислали 792 заявки из 70 российских регионов. Участвовали и настоящие киты российской туристической индустрии, такие как Островок, Яндекс Путешествия, OneTwoTrip, AZIMUT и др.