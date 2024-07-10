В Киреевске два подростка не смогли угнать припаркованный ВАЗ

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В Киреевске следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на угон автомобиля» в отношении двух подростков. Инцидент произошел 8 июля на улице Тесакова. 17-летний и 14-летний подростки залезли в чужой припаркованный ВАЗ. После тщетных попыток завести автомобиль парни скрылись.

— В настоящее время с несовершеннолетними работают следователи территориального следственного отдела. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следователи напомнили, что уголовная ответственность за данное деяние наступает с 14-летнего возраста и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.