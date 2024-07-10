В Ясногорском районе фантомное предприятие «выпускало» по 4 тонны молочки в день

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По итогам проверки Россельхознадзора продукция ИП Карагуловой А. К. признана небезопасной для потребителя.

В июне сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели проверку в отношении ИП Карагуловой А. К., зарегистрированной в Ясногорском района.

Согласно данным информационной системы «Меркурий», это предприятие выпускало в день до 4250 кг молочной продукции. Выяснилось, что производства по адресу регистрации ИП нет, а значит, выпускаемая продукция делается из неизвестного сырья непонятно где.

По итогам проверки данные об ИП Карагуловой А. К. были удалены из всех информационных баз, а ветеринарно-сопроводительная документация – аннулирована. Это сделано для пресечения возможности ввода в оборот небезопасной продукции.