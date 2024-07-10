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Тульский стенд на Международной выставке-форуме «Россия» стал одним из лучших

Тульский стенд на Международной выставке-форуме «Россия» стал одним из лучших

Подведены итоги голосования посетителей Международной выставки-форума «Россия» за лучшую экспозицию площадки.

Проголосовать можно было в мобильном приложении и на официальном сайте выставки. Гости определяли лучшие экспозиции по 11 номинациям. Так, можно было выбрать самый оригинальный стенд, самую полезную и познавательную экспозицию для детей, стенд с лучшим интерактивом или виртуальным туром, туристическим или социальным проектом и т.д.

По итогам голосования стенд Тульской области вошел в 15 лучших.

«Такой результат особенно приятен, так как свой выбор делали самые главные эксперты – жители нашей страны. По поручению врио Губернатора Дмитрия Миляева стенд региона переедет в исторический центр Тулы и будет дополнен достижениями муниципалитетов», - сказала заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Садова.

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На стенде Тульской области был представлен тренажер ЗРПК «Панцирь-С1», позволяющий реалистично ощутить себя оператором боевой машины.

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Также в экспозицию интегрирована студия звукозаписи, где тысячи посетителей смогли повторить легендарное гагаринское «Поехали» в микрофон «Октавы» и продемонстрировать вокальные данные.

Благодаря цифровым поверхностям гости экспозиции региона совершали виртуальный полёт над малыми городами и пешую прогулку  по Музейному кварталу. А самые юные посетители с удовольствием отправлялись в небольшое железнодорожное путешествие по знаковым местам – музею-усадьбе «Поленово» и Кондукам. Здесь же можно было сделать фотографию в цветущих яблоневых садах Ясной Поляны.

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Аудиогид озвучил туляк, народный артист России, актёр, художественный руководитель театра «Современник» Владимир Машков.

Гости выставки попробовали рекордную 300-килограммовую карту региона из белёвской пастилы и приобрели более 25 тонн пряников, ставших самым популярным лакомством выставки. 

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Напомним, 6 июля на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве состоялась церемония благодарности, посвящённая завершению ее работы. В мероприятии принял участие врио Губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. 

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко отметил, что за время проведения выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты. На ней побывали 18 миллионов человек. Он поблагодарил всех причастных за вклад в работу выставки-форума. Сергей Кириенко вручил Дмитрию Миляеву памятную статуэтку за участие региона в выставке.

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Врио губернатора отметил, что те, кто не успел посетить экспозицию региона, совсем скоро смогут увидеть ее в историческом центре Тулы, куда переедет стенд.

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Он будет дополнен достижениями муниципалитетов и поможет раскрыть их потенциал. Дмитрий Миляев пригласил всех на гостеприимную тульскую землю.

 

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го по Указу Президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Все это время для гостей проходили культурные, деловые и образовательные мероприятия. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

1 июля Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

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