Стало известно, в каких районах Тулы течет самая жесткая вода

Тулагорводоканал опубликовал информацию о качестве питьевой воды в пяти районах областного центра. Статистику специалисты собирали с 1 по 5 июля.
Исследования показали, что самая жесткая вода течет в Привокзальном и Центральном округах Тулы, а самая мягкая — в Пролетарском.
Наибольшее количество железа содержится в питьевой воде Центрального и Советского районов. По мутности воды все пять районов находятся вне нижнего диапазона измерения.
Эксперты регулярно проверяют воду на мутность, жесткость, содержание железа и наличие бактерий.