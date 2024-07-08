Стало известно, в каких районах Тулы течет самая жесткая вода

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Эксперты также проверяли воду на мутность и наличие бактерий.

Тулагорводоканал опубликовал информацию о качестве питьевой воды в пяти районах областного центра. Статистику специалисты собирали с 1 по 5 июля.

Исследования показали, что самая жесткая вода течет в Привокзальном и Центральном округах Тулы, а самая мягкая — в Пролетарском.

Наибольшее количество железа содержится в питьевой воде Центрального и Советского районов. По мутности воды все пять районов находятся вне нижнего диапазона измерения.

Эксперты регулярно проверяют воду на мутность, жесткость, содержание железа и наличие бактерий.