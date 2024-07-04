В Туле предприимчивый охранник магазина помогал друзьям воровать еду

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился представитель одного из сетевых магазинов. Мужчина заявил, что из торгового зала супермаркета совершена серия краж продуктов. Ущерб составил 209 398 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемых. Ими оказались охранник магазина и двое его знакомых — мужчина и женщина. По предварительным данным, охранник подговорил знакомых набирать корзины с продуктами и выносить их мимо него из торгового зала. Украденный товар они делили между собой.

В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».