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В Туле предприимчивый охранник магазина помогал друзьям воровать еду

В Туле предприимчивый охранник магазина помогал друзьям воровать еду

Мужчина и его подельники задержаны.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился представитель одного из сетевых магазинов. Мужчина заявил, что из торгового зала супермаркета совершена серия краж продуктов. Ущерб составил 209 398 рублей. 

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемых. Ими оказались охранник магазина и двое его знакомых — мужчина и женщина. По предварительным данным, охранник подговорил знакомых набирать корзины с продуктами и выносить их мимо него из торгового зала. Украденный товар они делили между собой.

В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». 

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