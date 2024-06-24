За срыв сроков ремонта улицы Кутузова подрядчик оштрафован на 3,7 миллиона рублей

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Прокуратура установила, что ООО «Универсалтехком» не завершил работы по контракту в срок.

Прокуратура Тулы проверила исполнение законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Установили, что подрядчик ООО «Универсалтехком» не завершил работы по контракту на сумму свыше 198 млн рублей в установленные сроки.

— По постановлению прокурора руководитель юридического лица привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика), назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 3,7 млн рублей, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, подрядчик ООО «Универсалтехком» выполнял ремонт проспекта Ленина и улицы Кутузова. Из Тульской области компания ушла со скандалом и характеристикой «подрядчика с низкой социальной ответственностью». Работу подрядчика жестко раскритиковал экс-губернатор Алексей Дюмин.