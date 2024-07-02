В Новомосковске бродячая собака покусала 7-летнего мальчика

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Новомосковска проводит проверку по факту сообщения о пострадавшем от укусов собаки ребенке. Инцидент произошел 27 июня вблизи дома № 56 на ул. Вокзальной.

Мальчик захотел погладить бездомную собаку. Однако она оказалась агрессивной и набросилась на ребенка. К счастью, мальчика вовремя спасли прохожие. Сейчас угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

В региональной прокуратуре уточнили, что в районе указанного адреса специалисты отловили 9 бездомных собак.

— Прокуроры дадут оценку исполнению органом местного самоуправления законодательства, регламентирующего обращение с безнадзорными животными, при наличии оснований примут меры реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.