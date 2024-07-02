В многоэтажке на Калужском шоссе в Туле сгорело несколько комнат

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Вечером 1 июля спасателям поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на Калужском шоссе в Туле.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения. Как рассказали в пресс-службе МЧС, огонь ликвидировали 16 специалистов и пять единиц техники. Из горящего здания сотрудники вывели десять жильцов.

— Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасен 21 человек, — отметили в ведомстве.

В результате происшествия в квартире на шестом этаже выгорели комната, кухня и коридор. Пострадавших нет.