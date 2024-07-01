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115 тысяч рублей за квадратный метр: в Туле снова выросли цены на новостройки
Фото из архива Myslo.

115 тысяч рублей за квадратный метр: в Туле снова выросли цены на новостройки

Такие данные приводят эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость».

В июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Причина  повышенный спрос на строящееся жилье в преддверии прекращения льготной ипотечной программы с господдержкой.

В Туле динамика цен на новостройки аналогична общему тренду в городах-миллионниках: в июне стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья города выросла на 1,2% — до 115 тысяч рублей.

А за последний год цена квадратного метра первичного жилья в городе выросла 13,2%. Средняя полная стоимость квартир в новостройках Тулы в июне составила 5,4 млн рублей. 

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