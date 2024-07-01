115 тысяч рублей за квадратный метр: в Туле снова выросли цены на новостройки

Фото из архива Myslo.

В июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Причина – повышенный спрос на строящееся жилье в преддверии прекращения льготной ипотечной программы с господдержкой.

В Туле динамика цен на новостройки аналогична общему тренду в городах-миллионниках: в июне стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья города выросла на 1,2% — до 115 тысяч рублей.

А за последний год цена квадратного метра первичного жилья в городе выросла 13,2%. Средняя полная стоимость квартир в новостройках Тулы в июне составила 5,4 млн рублей.