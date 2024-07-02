Колледжи Тульской области выпустили 8,5 тыс. специалистов: фоторепортаж

Фотографии предоставлены пресс-службой регионального министерства образования.

В министерстве образования рассказали о дальнейших планах выпускников. Так, примерно 60% планируют устроиться на работу по полученной специальности. Около тысячи продолжат учиться дальше. Часть молодых людей призывного возраста планируют пойти в армию.

В этом году колледжи и техникумы области закончили порядка 8,5 тыс. человек. В Узловском и Щекинском политехнических колледжах химической отрасли прошел первый выпуск по федеральной программе «Профессионалитет».

Напомним, приемная кампания в образовательные организации стартовала 20 июня. На 2024-2025 учебный год в колледжах и техникумах Тульской области выделено 7868 бюджетных мест. 2415 из них — по программам федерального проекта «Профессионалитет», в котором регион участвует с 2022 года. Подробно о приемной кампании можно почитать по ссылке.