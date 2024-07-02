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Трое туляков за сутки «подарили» мошенникам почти 2 млн рублей
Фото ru.freepik.com.

Трое туляков за сутки «подарили» мошенникам почти 2 млн рублей

На уловки злоумышленников снова попали пенсионеры.

За прошедшие сутки трое жителей Тульской области обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Жертвами злоумышленников стали граждане в возрасте от 63 до 74 лет. Они перевели мошенникам в общей сложности 1,9 млн рублей.

Наибольшей суммы лишился 63-летний житель Узловой, которому позвонил якобы «сотрудник» Центробанка и сообщил, что сбережения нужно перевести на «безопасный» счёт. Мужчина поверил звонившему и пополнил счета аферистов на 880 тысяч рублей. Аналогичным образом лишился своих денег его 66-летний земляк, переведя мошенникам 200 тысяч рублей.

74-летнему уроженцу Суворовского района позвонили и предложили оказать содействие в получении прибыли от торговли на бирже. Доверчивый мужчина поверил агенту «инвесторов» и перевел 818 тысяч рублей на банковские счета злоумышленников.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию. В разговоре с полицейскими все потерпевшие сообщили, что знали о подобного рода мошенничествах из СМИ, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

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Автор:
сегодня, в 10:35 +1
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