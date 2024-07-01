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За неделю в водоемах Тульской области утонули пять человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

За неделю в водоемах Тульской области утонули пять человек

Среди них — один подросток.

С 24 по 30 июня на водных объектах Тульской области погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Напомним, 28 июня в селе Алешня из водоёма, не оборудованного для купания, водолазы областной поисково-спасательной службы извлекли тело 31-летнего мужчины.

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В этот же день в поселке Рассвет в пруду обнаружили тело 37-летнего мужчины.

29 июня 14-летний подросток утонул во время купания в необорудованном водоеме в микрорайоне Брусяновском города Киреевска.

30 июня в Алексинском районе в реке Струге возле населенного пункта Большие Пруды в необорудованном для купания месте водолазы вытащили из воды тело 50-летнего мужчины.

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Кроме того, накануне вечером в Советске утонул 58-летний мужчина. Тело утонувшего нашли за буйками. Глубина водоема в этом месте всего 1,5 м.

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