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В Алексине утонул мужчина

В Алексине утонул мужчина

Он купался на «диком», необорудованном пляже.

Несчастный случай на реке Струга произошел возле населенного пункта Большие пруды.

В месте, не оборудованном для купания, водолазы специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тульской области обнаружили и извлекли тело 50-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обстоятельства трагедии в Алексине устанавливаются.

 

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов:

  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • не купайтесь в необорудованных местах.

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ГУ МЧС России по Тульской области

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