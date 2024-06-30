В Алексине утонул мужчина

Несчастный случай на реке Струга произошел возле населенного пункта Большие пруды.
В месте, не оборудованном для купания, водолазы специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тульской области обнаружили и извлекли тело 50-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обстоятельства трагедии в Алексине устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов:
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не купайтесь в необорудованных местах.