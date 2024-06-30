В Алексине утонул мужчина

Он купался на «диком», необорудованном пляже.

Несчастный случай на реке Струга произошел возле населенного пункта Большие пруды.

В месте, не оборудованном для купания, водолазы специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тульской области обнаружили и извлекли тело 50-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обстоятельства трагедии в Алексине устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов: