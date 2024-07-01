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В тульских городских автобусах заработали валидаторы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В тульских городских автобусах заработали валидаторы

На 1 июля системой безналичной оплаты проезда оснащено около 60% автобусов МКП «Тулгорэлектротранс».

С сегодняшнего дня пассажиры могут заходить в автобусы маршрутов № 5, 12, 13, 21 и 24 во все двери и оплачивать проезд через валидаторы, они установлены на поручнях. 

Пока валидаторами оснастили чуть больше половины автобусов. По словам директора предприятия Алексея Марушкина, пуско-наладочные работы продолжатся.

Полностью оснастить автобусы на всех маршрутах системой безналичной оплаты проезда планируют до середины июля. 

Оплатить проезд с помощью валидатора пассажиры могут и телефоном, и картами. При этом стоимость проезда по банковским картам составляет 26 рублей, по карте «Тройка» — 24 рубля. 

Останется и возможность оплаты наличными через переднюю дверь водителю. Стоимость проезда в этом случае составит 30 рублей. 

— Штраф за безбилетный проезд составит 1000 рублей. За оплатой пассажирами проезда следят контролеры. У них есть специальный терминал, который служит только для проверки. Поэтому не нужно бояться, что вы оплатите проезд повторно, — отметил Алексей Марушкин.

Пассажиров просят внимательнее следить за состоянием своих карт, вовремя пополнять их баланс. 

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