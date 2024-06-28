СК снова завел дело на гендиректора тульской компании грузоперевозок «ВМК»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора логистической компании ООО «ВМК» по факту невыплаты зарплаты. Он задолжал двум сотрудникам больше 500 тысяч рублей.

— Благодаря грамотной работе следователей задолженность возмещена в полном объеме с процентами согласно законодательству. В рамках уголовного дела следствием продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Отметим, гендиректор уже не первый раз попадает под уголовное дело, связанное с невыплатой зарплаты. Ранее проверку по заявлениям работников проводила и прокуратура. Гендиректора оштрафовали, а по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело.