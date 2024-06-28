  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области ограничат движение через три ж/д переезда - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области ограничат движение через три ж/д переезда

В Тульской области ограничат движение через три ж/д переезда

Из-за ремонта.

В Суворовском районе из-за плановых работ по ремонту асфальтового покрытия будет ограничено движение через три железнодорожных переезда.

1 июля:

  • с 10.00 до 12.00 на переезде 80 км (автоподъезд к поселку Новая Черепеть);
  • с 12.00 до 15.00 на переезде 84 км (автоподъезд к п. Балево);

2 июля:

  • с 10.00 до 15.00 на переезде 90 км (ул. Черепетская, Суворов).

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, на время ремонта движение на переездах будет организовано по одной полосе.

МЖД просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:51 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
железнодорожный переезд

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
СК снова завел дело на гендиректора тульской компании грузоперевозок «ВМК»
СК снова завел дело на гендиректора тульской компании грузоперевозок «ВМК»
«Найден! Жив!»: волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали историю спасения дедушки с деменцией
«Найден! Жив!»: волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали историю спасения дедушки с деменцией
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.