В Тульской области ограничат движение через три ж/д переезда

В Суворовском районе из-за плановых работ по ремонту асфальтового покрытия будет ограничено движение через три железнодорожных переезда.

1 июля:

с 10.00 до 12.00 на переезде 80 км (автоподъезд к поселку Новая Черепеть);

с 12.00 до 15.00 на переезде 84 км (автоподъезд к п. Балево);

2 июля:

с 10.00 до 15.00 на переезде 90 км (ул. Черепетская, Суворов).

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, на время ремонта движение на переездах будет организовано по одной полосе.

МЖД просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.