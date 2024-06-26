Туляк получил 7,5 лет за убийство друга табуреткой

пресс-служба облсуда

Жена погибшего пыталась обжаловать приговор, потому что посчитала наказание слишком мягким.

Инцидент произошел в Суворовском районе. Друзья поссорились во время распития спиртных напитков. Один из них схватил табуретку и набросился на собутыльника. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.

По приговору суда первой инстанции, виновника конфликта осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина получил 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Потерпевшей по уголовному делу признали супругу погибшего. Женщина и ее адвокат с приговором суда не согласились и подали апелляционную жалобу в Тульский областной суд. Они просили отменить приговор, ввиду неверной квалификации и чрезмерной мягкости назначенного наказания.

Однако судебная коллегия по уголовным делам, проверив материалы уголовного дела и приговор, с выводами суда первой инстанции согласилась.

— Оснований для отмены или изменения вынесенного приговора судебная коллегия не выявила, признав его законным и обоснованным, а назначенное наказание — справедливым. В связи с чем приговор оставила без изменения, а доводы апелляционной жалобы представителя потерпевшей — без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе облсуда.