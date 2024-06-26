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В Кондуках пройдет спортивный фестиваль
Фото Алексея Пирязева.

В Кондуках пройдет спортивный фестиваль

Приглашаются все желающие.

С 5 по 7 июля в Романцевских горах состоится спортивный фестиваль «Кондуки Спорт Фест 2024». Об этом сообщает минспорта Тульской области.

Для участников фестиваля подготовлен выбор различных видов спорта, программа для детей, концерты, конкурсы и показательные выступления.
В соревнованиях примут участие порядка 400 любителей здорового и активного образа жизни.

Мероприятие пройдет в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».

Подробное расписание спортивного праздника и регистрация по ссылке.

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