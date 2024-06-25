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В Киреевском районе с ноября прошлого года счета за воду приходили по временному тарифу

В Киреевском районе с ноября прошлого года счета за воду приходили по временному тарифу

Прокуратура применила санкции к ресурсоснабжающей компании.

Житель города Липки обратился в межрайонную прокуратуру с информацией о некачественном водоснабжении. 

Как установили в прокуратуре, ресурсоснабжающая организация ООО «Липкиводоканал» не разработала и не утвердила тарифы на водоотведение и водоснабжение. Так, коммунальная услуга с 1 ноября 2023 года до настоящего времени предоставлялись по временному тарифу. 

— С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла руководителю организации представление. Также по постановлению межрайонного прокурора руководитель ресурсоснабжающей организации привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов), — отметили в пресс-службе ведомства. — Ввиду того, что в связи с ликвидацией названной ресурсоснабжающей организации объекты водоснабжения и водоотведения переданы в аренду новой, вопрос разработки и принятия ею тарифов поставлен на контроль в межрайонной прокуратуре.

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Место
прокуратура Тульской областиЛипкиКиреевский район

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