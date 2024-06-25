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Прокуратура нашла нарушения на пляже в Тульской области
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура нашла нарушения на пляже в Тульской области

Надзорные органы провели очередной рейд по местам отдыха.

Так, на пляже в деревне Толбузино Воловского района не определены границы купания буйками, отсутствует медпункт и спасательная станция с наблюдательной вышкой. Есть и более мелкие нарушения: не оформлен стенд с правилами охраны жизни людей на водных объектах и материалами по профилактике несчастных случаев на воде. 

— С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла главе администрации муниципального образования Воловский район представление. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района, — отметили в пресс-службе ведомства. 

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пляжнарушения требований безопасности
Место
прокуратура Тульской областиВоловский районТолбузино

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